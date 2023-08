Bisnis.com, JAKARTA– Berkali-kali kalah, berkali-kali juga dia bangkit. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan kembali mencoba mewujudkan ambisi menduduki kursi RI-1 alias presiden pada Pilpres 2024. Apalagi, kini dirinya diusung oleh koalisi besar.

“Old soldier never die, and they never fade away.”