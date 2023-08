Perang Ukraina vs Rusia hari ini, pasukan Ukraina bebaskan 12 Km wilayah Melitopol.

Bisnis.com, JAKARTA - Grup Wagner bisa menggantikan militer Rusia sebagai mitra pelatihan utama militer Belarusia, kata Institute for the Study of War dalam laporan terbaru mereka.

Personel Wagner melakukan pelatihan tingkat perusahaan dengan elemen dari beberapa brigade Belarusia menurut Kementerian Pertahanan Belarusia. Biasanya, militer Belarusia melakukan latihan dengan pelatih Rusia.

Selain itu, ISW menyatakan bahwa pasukan Ukraina telah melakukan operasi balasan di setidaknya tiga sektor front pada 31 Juli.

Ukraina berhasil membebaskan 2 kilometer persegi wilayah di wilayah Bakhmut dan 12,6 kilometer persegi di arah Berdyansk dan Melitopol.

Awal pekan ini, pasukan Rusia menembaki kota Kostiantynivka, Oblast Donetsk. Kantor kejaksaan wilayah Donetsk mengatakan kota itu telah dibombardir dengan munisi tandan.

Akibat penyerangan tersebut, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang sedang menggembalakan ternak menerima banyak luka pecahan peluru.

Seorang wanita berusia 68 tahun terluka oleh ledakan ranjau di halaman rumahnya sendiri, dan seorang pria berusia 44 tahun terluka oleh pecahan peluru di dekat kuburan.

Sebelumnya pada hari itu, seorang pria berusia 57 tahun tewas dan dua warga sipil lainnya terluka akibat serangan artileri Rusia di komunitas Kostiantynivka.

