Kementerian Ukraina Mengalokasikan 270 Juta Dolar AS untuk Infrastruktur Energi

Kementerian Ukraina mengalokasikan 270 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk infrastuktur energi.

Bisnis.com, JAKARTA - Ukraina telah mengalokasikan 270 juta dolar AS untuk pemulihan dan persiapan infrastruktur energi sebelum musim dingin berikutnya, Kementerian Reintegrasi mengumumkan pada 31 Juli.

Kementerian menetapkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan melindungi pembangkit listrik.

Menurut pernyataan itu, Ukraina juga mengharapkan bantuan dari AS senilai 897 juta dolar AS, termasuk generator, pembangkit listrik turbin gas, dan trafo. Dana Dukungan Energi Ukraina dari Uni Eropa telah memberi Kyiv 182 juta dolar AS, kata Perdana Menteri Denys Shmyhal.

Kepala pemerintahan Ukraina menambahkan bahwa Ukraina telah menyiapkan pasokan 11,7 miliar meter kubik gas, yang merupakan 80% dari volume yang direncanakan, serta 1,5 juta metrik ton batubara dari rencana 1,8 juta.

Menteri Infrastruktur Oleksandr Kubrakov mengatakan sebelumnya pada 31 Juli bahwa Ukraina telah memperbaiki hampir semua pembangkit listrik termal yang rusak akibat serangan Rusia pada akhir 2022-awal 2023, dan lebih dari 65% lebih dari 700 jaringan pasokan panas yang rusak.

“Secara umum hingga hari ini, tingkat persiapan jaringan utilitas untuk operasi yang stabil pada periode musim gugur-musim dingin 2023-2024 kira-kira 60%,” kata menteri.

Pada 27 Juli, kepala operator energi negara Ukrenergo Volodymyr Kudrytskyi mengatakan bahwa perusahaan sedang mempersiapkan skenario terburuk musim dingin mendatang, tetapi menyuarakan keyakinan bahwa jaringan energi utama akan berfungsi tanpa batasan.

Meskipun tidak dapat dikatakan dengan pasti apakah negara akan mengalami pemadaman listrik pada musim dingin mendatang, Ukrenergo sudah mempersiapkan puncak konsumsi energi, komentar Kudrytskyi.

Pasukan Rusia berusaha melumpuhkan jaringan energi Ukraina dengan serangan besar-besaran selama musim gugur 2022 dan musim dingin 2023, yang menyebabkan seringnya pemadaman listrik di seluruh negeri.

Presiden Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia kemungkinan akan mencoba strategi ini lagi pada musim dingin mendatang.

“Kita harus menyadari bahwa teroris Rusia akan berusaha untuk memperpanjang serangan mereka terhadap infrastruktur energi Ukraina dan mengganggu kehidupan normal masyarakat. Namun, tekad kita yang teguh harus menang,” katanya.

