Blinken: Belum Ada Jalan Keluar Atas Kasus Reporter Wall Street Journal

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan bahwa belum ada jalan keluar yang jelas dalam kasus reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich yang ditahan karena spionase.

Dia menyatakan bahwa Washington selama ini secara aktif berinteraksi dengan Moskow terkait kasus Gershkovich.

"Saya berharap dapat mengatakan bahwa saat ini ada jalan maju yang jelas. Kami tidak memilikinya saat ini," kata Blinken, seperti dilansir dari TASS, Kamis (4/5/2023).

Blinken menyatakan pihaknya hingga saat ini sedang berupaya secara intens untuk mencari kebebasan Gershkovich di Rusia.

"Kami secara intens terlibat dengan Rusia untuk mencari kebebasannya, untuk mencari pembebasannya segera singkatnya, hanya untuk mendapatkan apa yang wajib disediakan Rusia, yaitu akses konsuler, yang telah mereka lakukan sekali tetapi belum mengulanginya," lanjutnya.

Dia membenarkan bahwa pernah mendiskusikan kasus Gershkovich dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, dan menambahkan bahwa tidak ada kontak lebih lanjut yang dilakukan.

Menurut Pusat Hubungan Masyarakat Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB), Gershkovich bertindak sebagai agen pihak AS, mengumpulkan data sangat rahasia tentang aktivitas perusahaan di kompleks industri militer Rusia.

Sehubungan dengan itu, jurnalis tersebut ditahan di Yekaterinburg pada akhir Maret lalu. Proses pidana dimulai terhadapnya berdasarkan Pasal 276 KUHP Rusia (spionase).

Menurut Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov, Gershkovich tertangkap basah. Pengadilan Lefortovo di Moskow telah menyetujui penahanannya hingga 29 Mei 2023.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa permintaan kunjungan konsuler AS ke Gershkovich untuk 11 Mei ditolak, pada 27 April 2023.

Seorang diplomat senior dari kedutaan AS di Moskow dipanggil ke Kementerian Luar Negeri hari itu dan diberikan catatan protes atas gangguan pemberian visa kepada kelompok reporter Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov selama kunjungannya baru-baru ini ke markas besar PBB di New York.

"Ditekankan secara khusus bahwa tindakan sabotase (kegagalan mengeluarkan visa kepada sekelompok jurnalis yang akan menemani Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam perjalanan ke New York sebagai anggota delegasi resmi) yang ditujukan untuk menghalangi pekerjaan jurnalistik normal tidak akan terjadi, tetap tanpa pembalasan. Dalam hubungan ini, kedutaan AS telah diberitahu bahwa permintaannya untuk kunjungan konsuler pada 11 Mei tahun ini kepada warga negara AS Gershkovich, yang ditahan atas tuduhan mata-mata, telah ditolak," kata kementerian itu.

