Mulut Zelensky Bikin Hubungan AS dan Ukraina di Ambang Konflik dan Perpecahan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat hubungan antara AS dan Ukraina berada di ambang konflik.

Bagaimana tidak, saat AS sudah banyak membantu perang Ukraina, Zelensky malah menebar ancaman tak masuk akal kepada Washington.

Dilansir dari BBC, ancaman tersebut dilontarkan orang No.1 Ukraina tersebut saat seorang wartawan bertanya tentang "semakin banyaknya orang Amerika" yang menganggap negara mereka terlalu banyak memberi uang kepada Ukraina.

Baca Juga : FATF Bekukan Keanggotaan Rusia Imbas Konflik Ukraina

Dengan tegas, Zelensky mengatakan jika AS akan kehilangan posisi kepemimpinan mereka apabila dengan sengaja menghentikan bantuan ke Ukraina.

“Jika berhenti mendanai upaya perang Kiev, AS akan kehilangan posisi kepemimpinan yang mereka nikmati di dunia," kata Zelensky.

“Jika mereka tidak mengubah opini mereke, mereka akan kehilangan NATO, mereka akan kehilangan pengaruh Amerika Serikat, mereka akan kehilangan posisi kepemimpinan yang mereka nikmati di dunia,” ia menambahkan.

Jelas pernyataan Zelensky tersebut akan mengundang kecamuk tersendiri di kalangan petinggi AS.

Sebab sejauh ini, AS-lah yang sering memberikan bantuan berupa dana hingga alutsista ke Ukraina untuk menghalau militer Rusia yang semakin banyak di beberapa wilayah mereka.

Di sisi lain, konflik yang mungkin muncul dari hubungan AS dan Ukraina ini akan dimanfaatkan oleh Vladimir Putin seefektif mungkin.

Baca Juga : Duh! 461 Anak Ukraina Meninggal Dunia dalam Perang Rusia

Bukan tidak mungkin jika Rusia akan mendapatkan kemenangan mereka dalam waktu dekat jika militer Ukraina mulai melemah.

Sebagai informasi, Sejak 2014, AS berkomitmen memberikan bantuan keamanan senilai sedikitnya 29,5 miliar dolar AS (Rp445,3 triliun) lebih untuk Ukraina,

Tak berhenti sampai di situ, sedikitnya 26,7 miliar dolar AS (Rp403,1 triliun) sudah dikucurkan AS untuk membantu Kyiv sejak awal invasi brutal Rusia pada 24 Februari 2022, kata Dephan AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Rusia Perang Rusia Ukraina amerika serikat