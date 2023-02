Membandingkan Gaji Menteri dan Gubernur BI, Mana yang Lebih Tajir?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Berikut ini adalah perbandingan gaji Menteri dan Gubernur BI. Mana yang lebih tajir ya kira-kira?

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah jadi perbincangan karena digadang-gadang bakal jadi Gubernur BI menggantikan Perry Warjiyo.



Memang, Sri Mulyani tidak sendiri. Selain dirinya, adapula nama-nama seperti Purbaya Yudhi Sadewa yang saat ini merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, dan juga Perry Warjiyo yang berpotensi terpilih kembali.



Dengan viralnya Sri Mulyani yang digadang-gadang jadi Gubernur BI, banyak orang penasaran, sebenarnya bagaimana perbandingan gaji antara Menteri dengan Gubernur BI.

Gaji Menteri

Gaji menteri Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000. Peraturan tersebut mengatur gaji pokok lembaga tinggi negara.

Besaran gaji pokok menteri per bulan sama dengan besaran gaji ketua DPR, ketua MA, ketua KPK, dan pejabat yang setara menteri.

Berdasarkan sumber di atas, diketahui gaji Menteri di Indonesia berada di angkaRp 5.040.000 per bulan. Sedangkan tunjangan jabatan untuk menteri sebesar Rp 13.608.000 per bulan



Jadi, seorang menteri mendapatkan total gaji mencapai Rp18.648.000 per bulan.

Terkesan kecil memang, namun hal tersebut belum termasuk tunjangan dan beragam fasilitas yang diberikan oleh negara kepada Menterinya.

Sementara itu, gaji Gubernur BI terhitung cukup besar yakni bisa mencapai Rp100 juta per bulan.

Daftar Gaji Gubernur BI dan Staf:

Gubernur BI: Rp41 juta hingga Rp100 juta

Deputi Gubernur: Rp35 juta hingga Rp50 juta

Eksekutif: Rp25 juta hingga Rp70 juta

Manajer Keuangan: Rp20 juta hingga Rp35 juta

Pengawas Bank: Rp11 juta hingga Rp13 juta

Assistant Manager Manajemen: Rp11 juta hingga Rp13 juta

Officer: Rp15 juta hingga Rp18 juta

Kepala bagian: Rp7 juta hingga Rp15 juta

Teller Bank: Rp2,5 juta hingga Rp10 juta

Staff HRD: Rp3 juta hingga Rp5 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : sri mulyani gubernur bi