Kronologi Terbongkarnya Sandiwara Pria Asal Bogor Meninggal dalam Peti tapi Hidup Lagi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Sejak 14 November 2022, netizen Indonesia dikejutkan dengan kabar pria asal Bogor yang meninggal dan sudah ditempatkan di dalam peti namun bisa hidup kembali.

Akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib, ternyata pria tersebut hanya bersandiwara meninggal dunia.

Penyelidikan dilakukan kepolisian setelah mencium kejanggalan pria bernama US, berusia 40 tahun, yang sempat dikabarkan mati tapi hidup kembali.

Berdasarkan penyelidikan, US ternyata sengaja membeli peti mati kosong yang kemudian diantar menggunakana mobil ambulan yang disewa.

US menyebut jika membeli peti mati tersebut karena ada saudaranya yang meninggal dunia di Rancabungur, Bogor.

Di tengah perjalanan mereka berhenti dan istirahat di rest area Cibubur, namun saar supir ambulan kembali, US sudah tidak ada di lokasi.

Saat sopir ambulan bertanya kepada istri US di mana US berada, ternyata US sudah naik ke mobil ambulans dan tidur di peti mati yang telah dibeli sebelumnya.

Kenapa US bersandiwara?

Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin menyebutkan adanya dugaan persoalan utang di balik kasus mayat hidup lagi yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Meski demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang hutang piutang yang membuat US nekat melakukan hal tersebut.

"Dari pembicaraan yang dilakukan oleh istri saudara US dengan driver ambulans itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan dengan utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih," kata Iman di Bogor, Rabu, 16 November 2022.

Bukan hanya itu, Iman juga menjelaskan jika US dan istrinya tidak bisa menunjukkan surat kematian yang diminta pihak kepolisian.

"Kami sudah minta juga surat kematiannya tapi yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan itu," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bogor viral