Kasus Corona Melonjak, Brasil Beli Peralatan Medis dari China

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Brasil menyatakan negaranya tengah menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ventilator mekanis dan alat pelindung diri untuk menangani pasien virus Corona atau Covid-19 di negaranya.

Menteri kesehatan Brasil Luiz Henrique Mandetta mengatakan pihaknya telah berbicara pada China untuk mencoba memenuhi pesanan alat-alat kesehatan, termasuk masker wajah seiring dengan kasus kematian akibat virus Corona yang terus meningkat.



Negara terbesar di Amerika Latin itu telah melaporkan 13.717 kasus virus corona dengan 667 kematian. Angka kematian di negara tersebut telah mencapai lebih dari 100 kasus kematian dalam 24 jam untuk pertama kalinya.



"Kami butuh 40 juta masker dari China. Kami mengalami kesulitan di pasar China untuk menjamin pembelian ini," kata Mandetta, Selasa (7/4/2020).



Sebuah sumber yang mengetahui percakapan Mandetta dengan dubes China di Brasilia mengatakan kepada Reuters bahwa Brasil juga ingin membeli ventilator dari China.



Para pejabat Brasil berusaha untuk memperbaiki hubungan diplomatik setelah menteri pendidikan Brasil dan putra Presiden Jair Bolsonaro yang merupakan anggota parlemen, mengkritik China atas penanganannya terhadap krisis.



Virus corona juga menyebabkan ketegangan dengan Amerika Serikat. Duta Besar AS untuk Brasil pada Selasa (7/4/2020) membantah laporan bahwa pemerintah AS mengambil peralatan medis China yang telah dipesan oleh Brasil untuk memerangi pandemi.



Mandetta pekan lalu mengatakan China telah membatalkan beberapa pesanan peralatan Brasil setelah pemerintah AS mengirim lebih dari 20 pesawat kargo ke China untuk membeli produk yang sama.



Media Brasil juga melaporkan bahwa pengiriman yang ditujukan ke Brasil dialihkan untuk digunakan di AS selama singgah di Miami, setelah pemasok ditawari harga yang lebih tinggi.



Mandetta memulai kembali kepemimpinan upaya Brasil untuk menghentikan penyebaran virus setelah memenangi dukungan kabinet pada Senin (6/4/2020) dalam perselisihan dengan Bolsonaro mengenai perlunya memperkuat jarak sosial.

Baca Juga : Putra Presiden Brasil Jair Bolsonaro Singgung Corona, China Murka