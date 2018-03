Share this post :

Buah kelapa - Antara/Irwansyah Putra

Kabar24.com, PURWOREJO - Kabupaten Purworejo menerima kunjungan kerja perwakilan negara Hongaria dan Swedia dalam rangka menindaklanjuti rencana kerja sama ekonomi.

Sejumlah pejabat itu yakni Director Oriental Business and Innovation CTR BGE University Prof Dr Tamas Novak, Senior Official Bank Central Hungary Prof Dr Istven Abel, dan Senior Official Bank Central Hungary Mr Szillard Boros serta Mr Martin Jacobson dari Swedia.

Rombongan diterima Bupati Bupati Purworejo Agus Bastian di pendopo Kabupaten bersama Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Luhur Pambudi Mulyono. Menurut Bupati, kunjungan kali ini merupakan kunjungan balasan setelah kunjungan kerja Bupati Purworejo bersama beberapa pejabat Purworejo ke Hongaria beberapa bulan yang lalu.

Di hadapan para pejabat Hongaria dan Swedia, Bupati memaparkan beragam potensi Purworejo yang memungkinkan dapat menjadi komoditi impor bagi kedua negara. Pihaknya berharap, adanya kerja sama yang dilakukan dapat mewujudkan impian untuk memajukan Kabupaten Purworejo dan membawa kemakmuran bagi masyarakat.

“Potensi tanaman dari sektor pertanian termasuk kelapa, kopi, manggis, durian, dan produk olahannya seperti virgin coconut oil [VCO] dan gula aren. Untuk mengoptimalkan potensi yang kami miliki, kami memiliki minat yang besar untuk bekerja sama dengan pemerintah Hongaria.” ungkapnya dalam keterangan pers Senin (26/3/2018).

Sementara itu, Director Oriental Business and Innovation CTR BGE University, Prof Dr Tamas Novak, melalui juru bicaranya, George Iwan Marantika mengatakan bahwa pemerintah Hongaria mengutus perwakilan terbaik ke Purworejo untuk menindaklanjuti kunjungan Pemkab Purworejo ke Budapest Hongaria beberapa bulan yang lalu. Disebutkan, BGE University merupakan ujung tombak hubungan kerjasama Indonesia dengan Hongaria.

Hubungan Indonesia dengan Hungaria dibangun dari kampus, tetapi kemudian mengandeng kamar dagang dan dunia usaha. Dalam kurun waktu tiga tahun, hubungan perdagangan dan ekonomi Indonesia dengan Hungaria akan meningkat 300%.

“Kunjungan ke Purworejo bertujuan untuk mempromosikan Purworejo di Hongaria. Mereka diutus oleh lembaganya masing-masing untuk mempromosikan Purworejo di Hungaria. Kedepan diharapkan kerjasama dapat terus dibangun.” Kata Prof. Dr. Tamas Novak.

Salah satu kegiatan yang akan dikerjasamakan adalah dibidang aquaculture atau budi daya perairan dan sumber daya laut. Namun, prioritas utama hubungan Indonesia Hongaria adalah mempromosikan Kabupaten Purworejo.

Pada kesempatan tersebut, hadir Mr Martin Jacobson dari Swedia yang saat ini sedang bekerja sama dengan Pemkab Purworejo di bidang pertanian.