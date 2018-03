Bill Kovach - youtube

Bisnis.com, JAKARTA--Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah menggandeng Perpustakaan Nemu Buku menyelenggarakan acara bedah buku karya Bill Kovach dan Tom Rosenstial yang berjudul Sembilan Elemen Jurnalisme.

Diskusi buku ini merupakan salah satu rangkaian acara untuk menyambut Hari ‎Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 di Palu, Sulawesi Tengah, pada 1 April mendatang.

Komisioner KPID Sulawesi Tengah, Masbait mengemukakan alasan KPID mengangkat tema jurnalisme dalam bedah buku tersebut karena dewasa ini peranan jurnalis dinilai sangat penting. Menurutnya, Jurnalisme yang sehat harus berlandaskan kebenaran dan hati nurani.

"Melalui bedah buku ini diharapkan bisa menjadi pengingat bahwa etika jurnalisme‎ harus dikedepankan oleh jurnalis," tuturnya, Jumat (23/3/2018).

Buku The Elements of Journalism/popbites.tumblr.com

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Ubaidillah mengatakan momentum Harsiarnas ke-85 harus dijadikan refleksi perjalanan jurnalisme di Tanah Air.

Menurutnya, seorang jurnalis tidak boleh mengesampingkan etika jurnalisme hanya karena mengejar kecepatan informasi, namun akhirnya pemberitaan yang disampaikan kepada publik tidak akurat.

"Ini dapat menjadi momentum kita untuk memperbaiki dunia penyiaran. Jangan sampai etika jurnalisme dikesampingkan hanya untuk mengejar kecepatan informasi. Jadi semuanya itu harus akurat," tegasnya.

Acara bedah buku dihadiri perwakilan dari KPID Sulteng, jurnalis setempat dan mahasiwas. Acara bedah buku dipandu Neni Muhidin, Pimpinan Perpustakaan Nemu Buku.

Bill Kovach adalah jurnalis Amerika Serikat, mantan kepala biro The New York Times di Washington. Kovach juga pernah menjadi editor di Atlanta Journal-Constitution, serta menjadi co-author buku The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect.

Berikut salah satu wawancara Kovach terkait berita dan kebenaran, dikutip dari Youtube.