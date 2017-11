Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memasuki ruang perawatan Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau, Jakarta, Kamis (16/11). - ANTARA/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Pasca menghilang ketika KPK menyambangi kediamannya di jalan Wijaya Jakarta, Ketua DPR Setya Novanto diberitakan mengalami kecelakaan semalam, Kamis (16/11).

Kecelakaan terjadi karena mobil yang ditumpanginya menabrak sebuah tiang listrik di kawasan Permata Hijau Jakarta Selatan.

Karena kecelakaan tersebut, Setya Novanto dilarikan ke RS Medika Pertama Hijau hingga hari ini.

Munculnya kabar tabrakan tunggal tersebut, membuat warganet kembali ramai membicarakan Setya Novanto.

Karena ramainya pembicaraan mengenai kejadian kecelakaan itu, hashtag #savetianglistrik dan RS Medika permata Hijau menjadi trending topic di Twitter.

Banyak akun twitter yang lagi-lagi memparodikan kejadian tabrakan tersebut dengan cerita dan hal lucu.

Berikut beberapa cuitan warganet

Tiang listrik mempersatukan warganet #SaveTiangListrikBeware, drivers of LCGC. If Toyota Fortuner could cause its passenger severe physical injury once it collided with utility pole, then your car most likely will send you straight to cemetery once you smash it up. #IndonesiaMencariPapah #SaveTiangListrik

Serasa film game of thrones #IndonesiaMencariPapah #SaveTiangListrik

SET NOV harus ditangkap bulan ini juga, karena kalo bulan depan jadi SET DES, kalo belom ketangkep2 SET DAH kalo tiba2 ilang SET AN #SaveTiangListrik

Diduga mengantuk, sebuah tiang listrik tabrak mobil ketua dewan yg sudah kehilangan kehormatannya. #IndonesiaMencariPapah #SaveTiangListrik

Menurut gue nggak etis aja gitu becandain korban kecelakaan, candaan kalian membuat keluarga tiang listrik makin sedih. #SaveTiangListrik

Semoga tiang listriknya tidak dijadikan tersangka percobaan pembunuhan pejabat tinggi! #SaveTiangListrik