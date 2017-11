Pesawat Airbus A330neo - Reuters/Regis Duvignau

Bisnis.com, JAKARTA –Berita mengenai rekor baru penjualan airbus inflasi AS yang berpotensi di bawah perkiraan mewarnai pemberitaan media nasional pada hari ini, Kamis (16/11/2017).

Berikut rangkuman berita utama di sejumlah media nasional:

Rekor Baru Penjualan Airbus. Performa Airbus SE yang berhasil mencapai nilai kesepakatan penjualan pesawat terbesar sepanjang sejarahnya, bakal menjadi akhir manis bagi Kepala Divisi Penjualan Airbus John Leahy yang akan pensiun dalam waktu dekat. (Bisnis Indonesia)

Inflasi AS Berpotensi di Bawah Perkiraan. Presiden Bank Sentral AS (The Fed) untuk Chicago Charles Evans memperkirakan laju infl asi AS akan berada pada tingkat yang lebih rendah dari perkiraan. (Bisnis Indonesia)

PDB Kuartal III/2017 Melambat. Kendati berhasil berekspansi selama 7 kuartal berturut-turut, produk domestik bruto (PDB) Jepang justru mencatatkan pelambatan pada kuartal III/2017. (Bisnis Indonesia)

Peringatan dari IMF. Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) menegaskan tren kebijakan quantitative easing (QE) yang terjadi hingga kini, berpotensi menimbulkan dampak buruk. Salah satunya berupa peningkatan utang yang terus meningkat, baik di negara maju maupun berkembang. (Kontan)

Kekayaan Global Meningkat 6,4%. Tingkat kesenjangan ekonomi dunia makin menganga. Riset terbaru Credit Suisse menyebutkan, 50,1% dari total kekayaan global saat ini hanya terkonsentrasi di tangan 1% penduduk dunia. Tahun 2001, sekitar 1% penduduk dunia masih menguasai 45,5% kekayaan global. (Kontan)

Utusan China untuk Korut. Media Pemerintah China melaporkan, negaranya akan mengirim utusan khusus ke Korea Utara (Korut) pada Jumat (17/11). Kantor berita Xinhua melaporkan, Song Tao, Kepala Departemen Hubungan Internasional Partai Komunis, akan mengunjungi Pyongyang sebagai utusan khusus Presiden Xi Jinping. (Kontan)