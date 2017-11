Share this post :

Suasana rapat Pertemuan Tahunan World Zakat Forum (WZF) 2017 diikuti lembaga pengelola zakat dari 21 negara anggota WZF di Surabaya, Sabtu (11/11/2017). - Istimewa/Baznas

Bisnis.com, JAKARTA – Pertemuan tahunan World Zakat Forum (WZF) atau Farom Zakat Dunia diikuti lembaga-lembaga zakat dari 21 negera telah digelar di Surabaya, pada akhir pekan lalu, yang menghasilkan 15 resolusi yang akan direalisasikan secara global.

Sekretaris Jendral WZF, Bambang Sudibyo, mengatakan baru-baru ini sebanyak 28 delegasi dari Indonesia, Brunei Darussalam, Uganda, Bangladesh dan Nigeria, menwakili anggota WZF telah berkumpul khusus membahas sejumlah isu terkait pengelolaan zakat secara internasional.

"Pengelolaan zakat di seluruh dunia segera memiliki standard yang baku, karena Good Amil Governance sudah siap dilaunching pada 2018. Sedangkan 15 resolusi dari pertemua [Surabaya] akan diwujukan," katanya, Senin (13/11/2017)

Adapun 15 resolusi dari hasil forum itu berikutnya yang Kedelapan ialah Forum Zakat Dunia akan meminta IRTI-IDB untuk menjadi anggota asosiasi WZF dan resolusi Kesembilan yaituWZF akan memberikan surat pengangkatan untuk Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan Perwakilan Negara beserta peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kesepuluh yaitu pertemuan Sekretariat Pertama antara Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal WZF akan dilakukan di Bosnia sebagai bagian dari Rapat Tahunan WZF 2018, serta pertemuan Sekretariat kedua diadakan di Bali pada Oktober 2018 sebelum KTT Bali.

Selanjutnya resolusi Kesebelas ialah negara-negara anggota WZF menyatakan komitmen untuk memberikan informasi yang berguna untuk memperkaya isi situs WZF secara reguler. Template akan disediakan oleh sekretariat.

Keduabelas, WZF akan menerbitkan laporan laporan kompilasi World Zakat Forum pada Januari 2018 yang menjadi edisi pertama dari newsletter ini. Semua negara anggota didorong untuk menyampaikan laporan tersebut sebelum terbitan pertama.

Resolusi Ketigabelas ialah tema konferensi WZF 2018 di Bosnia adalah "Melembagakan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia". Zakat on SDGs dan transfer zakat internasional dijadikan sub tema konferensi. Sekretariat akan memberikan rincian sub temanya.

Berikutnya, yang Keempatbelas ialah semua negara anggota WZF akan menyajikan laporan negara mengenai pelembagaan zakat dan menyerahkan makalah yang dapat dipresentasikan ke sekretariat.

Kemudian resolusi Kelimabelas dari hasil pertemuan tahunan itu bahwa WZF akan menghasilkan makalah strategis sebagai organisasi yang berdiri pada isu kemanusiaan dunia yang melibatkan umat Islam.

“Kontribusi dilakukan oleh semua Wakil Sekretaris Jenderal dan ilmuwan terkait dapat diminta untuk menjadi co-author dari makalah ini,” ujarnya.