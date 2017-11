Share this post :

Kolam renang di Gold Coast yang disiapkan untuk the Commonwealth Games 2018 - Bisnis / Peni Widarti.

Bisnis.com, GOLD COAST - Pemerintah Australia akan memanfaatkan potensi pengembangan bisnis ekspor perdagangan selama kegiatan the Commonwealth Games 2018 yang bakal digelar di Kota Gold Coast Queensland pada April tahun depan.



Koordinator Pengembangan Perdagangan dan Penasihat Ekspor TradeStart di Austrade Kota Gold Coast, Craig Ford mengatakan saat ini Gold Coast telah melakukan berbagai persiapan-persiapan mulai dari fasilitas-fasilitas pertandingan hingga produk-produk lokal yang berpotensi diserap oleh pengunjung the Commonwealth Games.



"Kami telah bersosialisasi dan bertemu dengan para pemimpin bisnis dari seluruh negara Persemakmuran untuk menciptakan peluang pasae baru dan kemitraan internasional," katanya saat dikunjungi wartawan Indonesia dalam kegiatan International Media Visit (IMV) pekan lalu.



Koordinator Eksekutif Gold Coast Commonwealth Games Unit, Mark Howell mengatakan Australia menargetkan mitra internasional yang mengunjungi Commonwealth Games bisa berpartisipasi dalam program penjualan produk-produk Australia di sektor makanan, kesehatan seperti produk farnasi, nutrisi untuk olaraga, produk perawatan kulit dan kosmetik serta sektor kelautan atau maritim seperti kapal boat ataupun yatch.



"Melalui event ini, kami mendorong para buyer untuk mengunjungi Gold Coast dan berharap bisa membuka jalur pasokan baru bagi para eksportir Gold Coast," kata Mark.



Adapun sejumlah pasar ekspor paling berharga dan menjadi target utama perdagangan dan investasi dalam Commonwealth yakni Kanada dengan nilai perdagangan AUD$462 juta, Malaysia AUD$554 juta, Singapura AUD$686 juta, Papua New Guinea AUD$630 juta dan UK AUD$809 juta.