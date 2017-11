Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di KTT G20, Hamburg Jerman. - Istimewa

Bisnis.com, DANANG - Presiden Donald Trump mengatakan dia percaya saat Presiden Vladimir Putin menolak tuduhan Rusia mencampuri pemilihan A.S. tahun lalu, terlepas dari kesimpulan intelijen badan intelijen AS terhadap AS.



Trump membuat komentar setelah dia dan Putin bertemu sebentar di sebuah pertemuan puncak di Vietnam pada Sabtu (11/11/2017) dan menyetujui sebuah pernyataan bersama yang mendukung solusi politik untuk Suriah, yang memasuki tahun ketujuh perang saudara.



Ini adalah pertemuan pertama kedua pemimpin sejak Juli dan terjadi dalam hubungan AS-Rusia yang rendah dan pada saat Trump dihantui oleh penyelidikan atas tuduhan Putin mempengaruhi pemilihan yang membawanya ke Gedung Putih.



"Putin mengulangi penolakan tersebut," kata Trump.



"Setiap kali dia melihat saya, dia berkata, 'Saya tidak melakukan itu,' dan saya benar-benar percaya, ketika Putin mengatakan kepada saya, dia mengatakannya," kata Trump kepada wartawan di atas Air Force One setelah meninggalkan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di resor Danang.



"Saya pikir dia sangat tersinggung karenanya, itu bukan hal yang baik untuk negara kita," kata Trump.



Trump telah menyerukan tuduhan kolusi kampanye dengan Moskow adalah tipuan. Seorang pengacara khusus, Robert Mueller, sedang melakukan penyelidikan yang telah menyebabkan tuduhan terhadap mantan manajer kampanye Trump Paul Manafort dan rekannya Rick Gates.



Badan intelijen A.S. juga menyimpulkan orang-orang Rusia mengganggu pemilihan Presiden Trump dengan meng-hack dan melepaskan email untuk mempermalukan kandidat Demokrat Hillary Clinton dan menyebarkan propaganda media sosial.



Pada Sabtu, James Clapper, mantan direktur intelijen nasional, mengatakan Trump telah diberitahu tentang kesimpulan yang menunjukkan campur tangan Rusia.



"Presiden Trump diberi bukti yang jelas dan tak terbantahkan Rusia ikut campur dalam pemilihan." kata Clapper kepada Reuters. Clapper adalah direktur intelijen nasional ketika kantornya pada Januari lalu mengeluarkan kesimpulan yang dicapai oleh CIA, Biro Investigasi Federal dan Badan Keamanan Nasional, Rusia campur tangan dalam Pemilihan Presiden A.S. kepada Reuters.



Rusia berulang kali menolak campur tangan.



Adam Schiff, anggota Demokrat teratas di komite intelijen Dewan Perwakilan Rakyat A.S., yang sedang menyelidiki masalah ini, menuduh Trump berpihak pada Putin atas badan intelijen A.S.



"Presiden tidak membodohi siapapun, dia mengerti orang-orang Rusia melakukan intervensi melalui hacking dan pembuangan email lawan-lawannya, yang kemudian dia eksploitasi berkali-kali di jalur kampanye," ujar Schiff dalam sebuah pernyataan.



Di Danang, Putin mengatakan kepada wartawan dugaan hubungan antara Manafort dan Rusia dibuat oleh lawan-lawan Trump.



Putin menolak tuduhan Rusia mempengaruhi pemilihan melalui iklan politik. Perusahaan teknologi, termasuk Facebook, mengatakan beberapa konten politik Rusia yang dibeli menyebar di platform mereka sepanjang waktu.



"Tidak ada konfirmasi campur tangan media massa kita dalam kampanye pemilihan - dan tidak mungkin ada," kata Putin.

Sumber : Reuters