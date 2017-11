Share this post :

Bisnis.com, MEDAN – PT Astra International Tbk. melalui Toyota Sales Operation Auto2000 akan memperluas wilayah fasilitas pemasaran produknya di Sumatra Utara dengan menambah jumlah diler di tiga kabupaten di luar Kota Medan.



Judianto, Operation Manager Auto2000 Wilayah Sumatera mengungkapkan pihaknya akan membuka tiga diler baru di Sumatra Utara pada awal tahun depan. "Kami akan membuka tiga diler baru sekaligus, ketiganya sama-sama memiliki fasilitas penjualan mobil, sparepart dan bengkel," ujarnya, Rabu (8/11).



Ketiga diler baru tersebut masing-masing didirikan di Rantauprapat (Kabupaten Labuhan Batu), Kisaran (Kabupaten Asahan), dan di Tanjung Morawa (Kabupaten Deliserdang).



Menurutnya, tiap diler baru menyerap biaya pembangunan senilai Rp50–Rp60 miliar dengan estimasi waktu BEP selama 5-8 tahun.



Saat ini progres pembangunan ketiganya sudah lebih dari 70% dan diproyeksikan mulai beroperasi pada Januari atau Februari 2018. Diler-diler tersebut akan berada di lokasi baru, sedangkan outlet yang lama akan ditutup.



Setelah beroperasi, setiap diler akan dibebani jumlah penjualan sebanyak 50-100 unit per bulan dalam waktu 1-3 tahun ke depan. Selama ini, penjualan Toyoya di daerah Kisaran berada di angka 20-25 unit per bulan, sedangkan di Rantauprapat 40-50 unit.



"Beban penjualan itu dengan perhitungan, kalau mau untung, diler harus bisa menjual minimal 80 unit per bulan." Tiga diler terbaru itu diprediksi akan menerima pembelian terbanyak dari mobil jenis Agya, Calya, dan Avanza.



Dengan beroperasinya ketiga diler baru, penjualan mobil Toyota di Sumut akan diperkuat dengan total 10 diler Auto2000 yang mana 6 lainnya sudah beroperasi di Medan dan 1 lagi di Kota Binjai.