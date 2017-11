Bisnis.com, JAKARTA – Strategi baru yang dilancarkan Snap Inc. serta menyusutnya kekayaan Pangeran Al-Waleed bin Talal pasca penahanannya mewarnai pemberitaan media nasional pada hari ini, Kamis (9/11/2017).

Berikut rangkuman berita utama di sejumlah media nasional:

Strategi ‘Nekat’ Ala Snap Inc. Setelah menghebohkan pasar dengan melakukan IPO berisiko pada Maret 2017, Snap Inc. kembali melakukan strategi baru yang tak kalah ‘nekat’. (Bisnis Indonesia)



Reformasi Berdampak Jangka Pendek. Lembaga pemeringkat utang internasional Fitch Ratings memperkirakan kebijakan reformasi pajak AS hanya akan berdampak positif dalam jangka pendek. (Bisnis Indonesia)



Surplus Perdagangan Tiongkok dari AS Tetap Besar. Surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) turun pada Oktober 2017 menjadi US$26,6 miliar, tapi masih menunjukkan kenaikan 10% dibandingkan tahun lalu. (Investor Daily)



America First akan Jadi Sorotan di KTT APEC. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan kebijakan America First akan menjadi sorotan pada pekan ini, ketika dia bertemu para pemimpin Asia-Pasifik di Vietnam. (Investor Daily)



Harta Orang Terkaya Saudi Susut Rp27,2 T. Kekayaan Pangeran Al-Waleed bin Talal langsung merosot setelah ia ditahan karena tuduhan melakukan pencucian uang, penyuapan dan pemerasan pejabat. (Kontan)