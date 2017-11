Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat utang internasional Fitch Ratings memperkirakan kebijakan reformasi pajak AS hanya akan berdampak positif dalam jangka pendek, Fitch dalam risetnya mengatakan bahwa dorongan positif pada perekonomian nasional Paman Sam akan terjadi setelah UU Perpajakan AS yang baru disahkan. Kendati demikian, secara jangka panjang, UU Perpajakan yang baru justru akan menjadi beban bagi ekonomi nasional.

"Reformasi semacam itu akan menghasilkan pertumbuhan yang sederhana dan sementara. Namun, kebijakan itu akan menyebabkan defisit fiskal lebih luas dan menambah secara signifikan utang pemerintah AS," tulis Fitch, dalam risetnya, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/11/2017).

Seperti diketahui, utang nasional AS sekarang telah melebihi US$20 triliun. Adapun, Partai Republik pernah dengan tegas menentang penambahan utang. Namun demikian penentangan tersebut berubah seiring Presiden AS Donald Trump mengusung kebijakan reformasi perpajakan AS sebagai rencana kerjanya.

Berdasarkan perhitungan dari Komite Bersama Kongres AS untuk Pajak Nasional (JCT) kebijakan perpajakan AS yang baru akan menambahkan utang hampir U$1,5 triliun ke utang nasional dari 2018-2027.

Sebelumnya, pada Kamis (3/11) waktu setempat, Partai Republik merilis RUU perpajakan setebal 429 halaman. RUU tersebut menjadi revisi pertama pada aturan perpajakan federal AS sejak sejak 1980an.

Dalam draft tersebut Trump dan Partai Republik mengusulkan pemotongan tarif pajak perusahaan menjadi 20% dari tingkat saat ini yang mencapai 35%.

Selain itu, RUU tersebut juga menawarkan pemotongan tarif pajak untuk individu dan keluarga, juga menarik keringanan pajak tertentu untuk perusahaan dan individu.

Akan tetapi, setelah RUU tersebut dirilis, beragam protes dari sejumlah kalangan pun mengemuka. Salah satu beleid perpajakan baru yang mendapat penentangan adalah pemangkasan kembali untuk tarif pajak negara bagian dan pengurangan tarif pajak pada bunga hipotek.

Di negara bagian dengan penduduk mayoritas pendukung Partai Demokrat, beleid tersebut dianggap tidak tepat karena berpeluang mengurangi pendapatan nasional.

Selain itu, RUU yang dinamai dengan ‘Tax Cuts and Jobs Act’ dinilai menghasilkan keuntungan baru bagi orang kaya AS. Hal itu didapatkan dari pemangkasan tarif pajak perusahaan, penghapusan pajak

perkebunan dan pencabutan pajak minimum alternatif.

Adapun dari pajak individu, rencana Partai Republik yang menetapkan tax bracket atau tarif pajak progresif juga mendapat kecaman. Langkah itu juga dinilai oleh Partai Demokrat sebagai keringanan yang besar bagi individu kaya.

Seperti diketahui, RUU yang dirumuskan oleh House Ways and Means Committee tersebut memutuskan untuk mengurangi batasan tarif pajak progresif dari tujuh menjadi empat saja. Adapun, tarif pajak progresif yang diusulkan tersebut 12%, 25%, 35%, dan terakhir 39,6%.

Kecaman paling besar baru-baru ini keluar dari National Association of Home Builders. Dalam keterangan resminya pekan lalu, asosiasi pengembang perumahan AS tersebut menyebutkan bahwa RUU itu akan merusak harga rumah dan merugikan pemilik rumah di daerah perkotaan.

"Kami khawatir jika diundangkan, RUU ini akan membawa kita kembali ke resesi perumahan lainnya," Jerry Howard, Presiden National Association of Home Builders.

Adapun dalam RUU tersebut dikatakan bahwa batas bawah pengenaan pajak untuk pembelian rumah AS akan ditetap sebesar US$500.000. Jumlah itu adalah setengah dari batas yang ditentukan saat ini.

Pasalnya, menurut Howard saat ini di AS terdapat 7 juta rumah dengan nilai kurang dari US$500.000. Bahkan rumah-rumah tersebut tersebar di kawasan elit seperti Washington DC., New York City, California dan Hawaii

Penolakan pun muncul dari asosiasi bisnis kecil menengah yang berpengaru di AS yakni The National Federation of Independent Business. Sementara itu Kamar Dagang dan Industri AS justru mendukung RUU tersebut.

Trump dan Partai Republik sendiri berharap, RUU tersebut dapat segera disahkan oleh Kongres AS sebelum hari libur Thanksgiving di AS pada 23 November 2017. Trump menyebutkan undang-undang perpajakan tersebut sebagai langkah penting untuk mendukung perekonomian AS.

