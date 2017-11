Pangeran Mohammad bin Salman

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah mengejutkan Raja Salman menangkap sejumlah tokoh di Arab Sudi dalam rangka pemberantasan praktik korupsi mewarnai pemberitaan media nasional pada hari ini, Senin (6/11/2017).

Berikut rangkuman berita utama di sejumlah media nasional:

Kejutan Dari Arab Saudi. Sebuah kejutan besar muncul dari Arab Saudi. Menggunakan dasar pemberantasan praktik korupsi, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin

Salman menangkap sejumlah tokoh di negara tersebut, termasuk Pangeran Alwaleed. (Bisnis Indonesia)



Terlibat Korupsi, 11 Pangeran dan 4 Menteri Arab Saudi Ditangkap. Pemerintah Arab Saudi telah menangkap puluhan tokoh senior termasuk para pangeran, menteri dan konglomerat bisnis papan atas karena terlibat korupsi, di saat pangeran mahkota kerajaan sedang mengkonsolidasikan kekuasaan. Demikian disampaikan pihak berwenang pada Minggu (5/11). (Investor Daily)



Puigdemont Serahkan Diri ke Kepolisian Belgia. Pemimpin separatis Cataln, Carles Puigdemont dan empat mantan menterinya telah menyerahkan diri ke Kepolisian Belgia pada Minggu (5/11), setelah Pemerintah Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan mereka. (Investor Daily)



Kekuasaan Besar Putra Mahkota Arab Saudi. Tensi politik Kerajaan Arab Saudi memanas. Secara mengejutkan, Raja Salman merombak kabinet dan menyingkirkan menteri-menteri yang menonjol untuk memberi jalan kekuasaan lebih besar bagi sang Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. (Kontan)



Beban Bunga Utang Trump Tergantung Bos Baru The Fed. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah menunjuk Jerome Powell sebagai Gubernur The Federal Reserve di periode mendatang. Di tangan Powell kelak, naik turunnya suku bunga The Fed akan ditentukan. (Kontan)