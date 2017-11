Osama bin Laden - today.com

Bisnis.com, WASHINGTON - CIA merilis data baru dari komputer yang diambil oleh operasi pasukan Amerika Serikat dalam penyergapan Osama bin Laden pada 2011. Dalam komputer tersebut terdapat beberapa temuan seperti kartun anak-anak, beberapa film hollywood, dan tiga film dokumenter tentang bin Laden.

Temuan tersebut termasuk dalam sekitar 470.000 berkas yang dirilis oleh CIA pada Rabu (2/11/2017?) waktu setempat. Berkas-berkas ini diambil dari komputer yang disita oleh CIA saat operasi khusus ke markas sang pemimpin al Qaeda di Abbottabad, Pakistan. Ini adalah kali keempat CIA membeberkan temuan mereka dari rumah di mana Osama bin Laden tinggal.

CIA menyatakan masih ada beberapa temuan yang belum dirilis kepada publik karena mengandung material sensitif yang menyinggung keamanan nasional, hanya berupa berkas kosong, rusak atau duplikat, mengandung pornografi atau dilindungi oleh hak cipta.

Beberapa material yang mengandung hak cipta adalah film animasi seperti Antz, Cars, dan beberapa film lain. Ada pula beberapa film dari video game seperti Final Fantasy VII dan Where in The World is Osama Bin Laden. Selain itu ada juga dua film dokumenter tentang sang pemimpin.

"Sura-surat al-Qaeda, video, audio dan beberapa file lain yang kami rilis hari ini akam memberi kesempatan untuk warga Amerika untuk melihat lebih jauh tentang cara kerja dan rencana dari sebuah organisasi teroris. CIA akan terus berusaha untuk membagi informasi kepada warga Amerika, sejalan dengan kewajiban kami untuk melindungi keamanan nasional," ujar Direktur CIA Mike Pompeo.

Materi ini juga dirilis secara dalam jaringan, lengkap menggunakan bahasa Arab. Di dalamnya termasuk pula catatan harian bin Laden, sekitar 18.000 dokumen, 79.000 berkas audio dan gambar, serta lebih dari 10.000 berkas video.

Lebih jauh, CIA menjelaskan dokumen-dokumen ini akan membantu masyarakat untuk membedakan antara Islamic State dan al Qaeda, ketidaksepahaman antara organisasi ini dengan sekutunya, serta masalah-masalah yang dihadapi mereka di bawah kepemimpinan Osama bin Laden.