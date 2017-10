Bisnis.com, JAKARTA – Berita mengenai pencapaian positif korporasi global serta ekonom yang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China menjadi topik utama berita global sejumlah media massa hari ini, Selasa (31/10/2017).

Berikut ringkasan sejumlah berita global yang menjadi topik utama media hari ini:

Pencapaian Positif Korporasi Global. Amazon.com boleh saja menjadi perusahaan dengan pendapatan terbesar pada kuartal III/2017. Namun, hasil manis tersebut rupanya tidak hanya dimiliki oleh korporasi ritel daring itu. (Bisnis Indonesia)

Ekonom Naikkan Proyeksi. Para ekonom merevisi naik proyeksi mereka pada pertumbuhan ekonomi China 2017. Menurut survei yang dilakukan oleh Bloomberg kepada 55 ekonom di seluruh dunia, produk domestik bruto (PDB) China akan mencapai 6,8% pada 2017. (Bisnis Indonesia)

Penjualan Ritel Jepang Naik. Penjualan ritel Jepang berhasil meningkat pada September 2017. Walaupun demikian, data tersebut dianggap belum mampu mengerek konsumsi pribadi masyarakat Jepang secara keseluruhan. (Bisnis Indonesia)

Pelaku Pasar Keuangan Menanti Konsistensi Kebijakan The Fed. Pasar saham di kawasan Asia awal pekan ini ditutup bervariasi, jelang keputusan siapa pengganti Janet Yellen sebagai Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) berikutnya. Nama Jerome Powell disebut-sebut mendapat dukungan penuh dari Presiden AS, Donald Trump. (Kontan)

Emiten Minyak Dunia Bukukan Laba. Tren harga minyak dunia yang masih menurun sepanjang tahun ini tak berdampak buruk pada emiten minyak terbesar dunia. Harga saham dan kinerja emiten minyak justru meningkat. (Kontan)

Nilai Merger CVS Health dan Aetna Mencapai US$ 66 Miliar. Upaya penyatuan bisnis CVS Health Corp dengan Aetna Inc akan menjadi merger terbesar yang mampu mendorong industri kesehatan. Nilai penggabungan perusahaan farmasi ritel dengan perusahaan asuransi ini akan mencapai US$ 66 miliar. (Kontan)

Kobe Steel Tak Bagi Dividen. Kobe Steel menarik kembali proyeksi laba bersih pada tahun fiskal berjalan tahun ini. Perusahaan ini juga memutuskan untuk tidak membayar dividen interim untuk laba yang berakhir September. Tindakan ini terjadi lantaran ketidakpastian potensi kerugian dari skandal pemalsuan data fabrikasi di luar negeri. (Kontan)