Kabar24.com, JAKARTA - Putri almarhum petinju legendaris Muhammad Ali, Rasheda Ali, mengaku selalu terngiang-ngiang ajaran sang ayah.

Menurutnya, sosok ayah yang dijuluki The Greatest atau The King of Boxing ini tidak hanya pahlawan di dalam arena tinju, melainkan juga di kehidupan luar pertandingan.

"Tidak mudah melupakan sosoknya, tidak mudah melupakan ajarannya," katanya kepada Bisnis usai acara makan malam bersama petinggi Pondok Pesantren Modern Sahid dan Indonesia Syiar Network di Jakarta pada Minggu (29/10/2017).

Kunjungan ini merupakan kali pertama Rasheda menginjakkan kaki di Indonesia. Dia menjelaskan enam ajaran sang ayah yang diyakininya hingga sekarang. Ajaran tersebut sudah mendarah daging dan menjadi prinsip menjalani kehidupan.

Keenam prinsip antara lain pendirian teguh (conviction), percaya diri (confident), pengabdian (dedication), menghargai (respect), memberi (giving), dan kerohanian (spirituality). "Keenam prinsip itu saya jalani sehingga saya merasakan kehadiran Ayah setiap hari," tuturnya.

Raja tinju ini meninggal dunia Juni 2016 pada usia 74 tahun. Muhammad Ali meninggal akibat penyakit parkinson yang diderita sejak usia 40 tahunan.

Rasheda Ali merupakan anak dari hasil pernikahan Muhammad Ali dengan istri keduanya Belinda Boyd.

Kedatangannya ke Indonesia karena diundang sebagai pembicara acara Kopdar Saudagar Nusantara di Sentul, Bogor pada 28-29 Oktober. Acara tersebut merupakan sebuah pertemuan besar yang dihadiri para pengusaha muslim dalam negeri.

Rasheda Ali merupakan motivator, penulis buku dan advokat tentang penyakit Parkinson. Salah satu buku karyanya berjudul I'll Hold Your Hand So You Won't Fall, A Child's Guide to Parkinson Disease.