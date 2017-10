Share this post :

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan pencapaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (26/10). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskanan kemerdekaan bangsa Palestina selalu menjadi salah satu prioritas sikap politik luar negeri Indonesia.

Dia mengatakan, dalam tiga tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk membantu kemerdekaan Palestina.

Dia mencontohkan, peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina diantaranya pada Maret 2016. Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam ke-15 mengenai Palestina.

Pada 2015 pun Indoensia menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem. Bersama Perancis, Indonesia pun aktif dalam Peace Conference yang mendorong pertemuan tingkat menteri luar negeri OKI terkait Jerusalem yang pada Agustus lalu dilaksanakan di Turki.

“Perjuangan rakyat Palestina selalu ada di jantung diplomasi pemerintah Indonesia. Konsulat Jenderal Indonesia di Ramalah adalah langkah untuk mendekatkan diri dengan rakyat Palestina,” katanya, Kamis (26/10/2017).