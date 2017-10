Albert Eisntein - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah catatan yang ditulis oleh Albert Einstein berisi tentang saran hidup bahagia terjual di sebuah rumah lelang di Yerusalem seharga US$1,56 juta (£1,19 juta) atau setara Rp19,50 miliar.

Einstein memberi catatan itu kepada seorang kurir di Tokyo pada 1922, bukan tip.



Saat itu, dia baru saja mendengar dia memenangkan hadiah Nobel yang didambakan untuk bidang fisika dan mengatakan kepada utusan jika dia beruntung, catatan itu akan menjadi berharga.



Einstein mengemukakan dalam catatan itu untuk mencapai tujuan yang telah lama diimpikan tidak selalu menjamin kebahagiaan.



Fisikawan kelahiran Jerman itu telah memenangkan Nobel dan berada di Jepang dalam sebuah tur ceramah.



Ketika kurir datang ke kamarnya untuk melakukan pengiriman, dia tidak punya uang untuk menghadiahi dia.

Sebaliknya, dia menyerahkan sebuah catatan yang ditandatangani - menggunakan alat tulis dari Imperial Hotel Tokyo - dengan satu kalimat, yang ditulis dalam bahasa Jerman:

"Kehidupan yang tenang dan rendah hati akan membawa lebih banyak kebahagiaan daripada mengejar kesuksesan di mana kegelisahan terus-menerus yang menyertainya."



Catatan kedua, yang ditulis pada saat yang sama berbunyi: "Di mana ada kemauan, ada jalannya." “Ini dijual seharga US$240.000,” kata rumah lelang Winner.



Tawaran pemenang untuk kedua catatan tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan harga sebelum lelang, kata para pelelang.



Pembeli salah satu catatan itu adalah orang Eropa yang ingin tetap anonim.



Saran Albert: Contoh lain yang terkenal



Kita tidak bisa memecahkan masalah kita dengan pemikiran yang sama seperti yang kita gunakan saat kita menciptakannya



Tanda sejati kecerdasan bukanlah pengetahuan tapi imajinasi



We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us

Bila Anda pacaran dengan seorang gadis yang baik, satu jam sepertinya sedetik. Saat Anda duduk di red-hot cinder, satu detik tampak seperti satu jam. Itulah relativitas



(Sumber: Yale Book of Quotations / BrainyQuote)

Sumber : bbc.com