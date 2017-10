Bisnis.com, JAKARTA – Twitter Inc. meningkatkan transparansi pada iklan di jejaring sosialnya dalam upaya menangani kekhawatiran penyelidik Kongres yang menyelidiki campur tangan asing selama pemilihan presiden AS tahun 2016 silam.

Twitter menciptakan "pusat transparansi" berisi bagian untuk iklan politik yang akan menunjukkan berapa banyak biaya yang dihabiskan pada setiap penayangan iklan, identitas organisasi yang mendanai kampanye, dan target demografi dari iklan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan hari Selasa, (24/10/2017), setiap iklan politik akan diminta untuk mengidentifikasi kampanye mereka dan akan ditunjukkan di Twitter dengan tampilan dan nuansa yang berbeda. Perusahaan mengatakan akan memberukan penalti yang lebih berat bagi pengiklan yang melanggar kebijakan tersebut.

Seperti dilansir Bloomberg, upaya Twitter tersebut menandakan salah satu perubahan terbesar di antara perusahaan media sosial untuk menanggapi kekhawatiran dari pemerintah AS bahwa Rusia menggunakan platform mereka untuk menyebarkan perselisihan dalam pemilihan umum tahun lalu.

Facebook Inc sebelumnya telah menjanjikan perbaikan menyeluruh dari iklan politik dan mengatakan akan memberi Kongres semua bukti yang dimilikinya. Facebook juga juga mempekerjakan 4.000 orang untuk meningkatkan pemeriksaan periklanan online dan pengidentifikasian akun palsu.

Sebelumnya, pemerintah AS telah mengkritik media social dan mengatakan bahwa platform-platform tersebut tidak dilengkapi dengan penanganan gangguan asing.

Senator Mark Warner, pemimpin tertinggi Partai Demokrat di Komite Intelijen Senat, mengecam Twitter bulan lalu karena pengungkapan yang "sangat mengecewakan" dan "tidak memadai" terhadap aktivitas Rusia yang mencurigakan di jaringannya.

Pada saat itu, Twitter mengatakan bahwa pihaknya menonaktifkan 22 akun setelah meninjau informasi dari Facebook yang menunjukkan koneksi ke 450 akun palsu di jaringan sosial perusahaan tersebut.

Twitter tersebut juga mengungkapkan bahwa situs berita Russia Today menghabiskan US$274.100 untuk mempromosikan 1.823 tweet iklan yang menargetkan pasar AS pada tahun 2016.

Menanggapi upaya Twitter tersebut, Senator Warner mngatakan bahwa itu merupakan langkah awal yang baik, terutama dalam pengungkapan informasi iklan oleh publik.

"Iklan politik online memerlukan transparansi dan keterbukaan lebih banyak," ungkap Warner dalam akun Twitter resminya.

A good first step, particularly public disclosure of ads info. Online political ads need more transparency & disclosure. We need #HonestAds https://t.co/ewDbd1hTxZ