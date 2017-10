Share this post :

Presiden China Xi Jinping - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA—Kongres Partai Komunis China (PKC) resmi berakhir pada hari ini 24 Oktober 2017. Sejumlah keputusan pun dihasilkan dari pertemuan yang digelar dua kali dalam satu dekade ini.

Pertama, Xi Jinping didaulat memimpin kembali China hingga 2022 atau periode kedua setelah dia pertama kali dilantik pada 2012. Selain itu PKC juga menyetujui revisi konsitusi untuk mengabadikan nama Jinping berikut ideologinya terhadap sosialisme modern yang kini diadopsi oleh Negeri Panda.

Adapun ideologi itu dinamai 'Xi Jinping Thought'. Persetujuan PKC ini menjadikan nama Jinping sejajar dengan Mao Zedong dan Deng Xiaoping yang pemikirannya diabadikan dalam dokumen konstitusi partai terbesar di China itu.

Kedua, kongres tersebut juga memilih Komite Sentral (Central Committee) baru, yang berisi 204 anggota penuh yang menampilkan beberapa tokoh muda yang dapat membantu memperluas pengaruh Xi ke masa depan. Komite Sentral tersebut hari ini akan memutuskan nama-nama yang akan berada di Politbiro tingkat tinggi, yang nantinya akan bertugas membuat kebijakan utama dari Partai Komunis. .

Ketiga Liu He, salah satu penasihat keuangan dan ekonomi yang memiliki kedekatan personal dengan Jinping, diangkat kembali ke Komite Sentral. Kebijakan ini membuat para pengamat menilai Jinping tidak ingin membuat perubahan signifikan terhadap kebijakan ekonomi dalam lima tahun ke depan.

Seperti dikutip dari Bloomberg, Liu disebut telah memainkan sejumlah peran kunci di rezim Jinping di mana sebagian besar dia beraksi di belakang layar. Adapun sebelum diangkat ke Komite Sentral, dia menjabat sebagai Direktur China Central Leading Group for Financial and Economic Affairs.

Sementara itu anggota baru Komite Tetap Politbiro yang terpilih nantinya akan menggelar sidang pleno pertama mereka pada Rabu (24/10/2017). Adapun jumlah anggota komite tersebut ada tujuh orang. Namun, hingga kini, belum muncul informasi kuat mengenai siapa nama-nama pejabat yang terpilih masuk ke Politbiro.

Sumber : bloomberg