Delegasi BKSAP DPR RI bertemu dengan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Selasa (24/10/2017) di Canberra Australia - Bisnis Indonesia Stefanus Arief Setiaji

Kabar24.com, CANBERRA - Sejumlah isu terkait dengan perdagangan dan kebijakan politik luar negeri menjadi agenda pembahasan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP DPR) dengan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, bahwa lembaga itu menginginkan kerja sama perdagangan antara Indonesia-Australia yang setara.

Selain itu, isu mengenai kemudahan izin kunjungan bagi warga negara Indonesia ke Australia juga menjadi perhatian, termasuk adanya peringatan bagi warga negara Australia berkunjung ke Indonesia.

Isu lain yang turut disampaikan adalah terkait dengan gerakan separatis Papua. Isu mengenai Papua ini juga menjadi perhatian bagi Australia.

Dalam kunjungannya pada Selasa (24/10/2017), delegasi BKSAP diterima oleh Tom Connor, Acting First Assistant Secretary, South East Asia Maritime Division Department of Foreign Affairs and Trade.

Adapun delegasi BKSAP yang hadir dalam pertemuan itu antara lain: Melanie Leimena Suharli, Lucky Hakim, Syaifullah Tamliha, Dwi Aroem Hadiatie, dan Mahfudz Abdurrahman.