Share this post :

Salah satu program siaran televisi. - JIBI/Nurudin Abdullah

Kabar24.com, JAKARTA- Pemenang Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2017 untuk semua kategori segera akan diumumkan dalam satu acara khusus di Stasiun SCTV pada 28 Oktober 2017.

Komisioner KPI Pusat, yang sekaligus sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Anugrah KPI 2017, Nuning Rodyah, mengatakan pengumunan peraih anugerah akan disiarkan secara langsung oleh SCTV pada Sabtu siang (28/10/2017).

“Akan disampaikan [dalam siaran langsung itu] pemenang dari nama-nama nominasi penerima Anugerah KPI 2017 berdasarkan kategori yang diperlombakan,” katanya dalam situs resmi KPI Pusat, Senin (23/10/2017).

Adapun nominasi penerima Anugerah KPI 2017 untuk katageri Program Talkshow adalah 1. Economic Challenges-7 Maret 2017 (Metro TV), 2. Hitam Putih, Eps. Aiptu Sunaryanto (Trans 7), 3. Indonesia Lawyers Club Eps. Saatnya Damai Bersenandung (TV One), 4. Presiden Menjawab, Eps. Dialog Akhir Dengan Jokowi (SCTV) dan 5. Sarah Sechan (NET TV)



Selanjutnya nominasi untuk kategori Program Berita yaitu 1. Breaking News-Jakarta Darurat Narkoba (TV One), 2. Fokus Sore (Indosiar), 3. Kontroversi Eps. Hitam Putih LP (Trans 7), 4. Liputan 6 Petang (SCTV) dan 5. NET 12 (NET TV)



Kategori Program Wisata Budaya-Radio yaitu 1. Aruh Mambatur (RRI Banjarmasin), 2. Gunung Panjang (RRI Bogor), 3. Menapak Jalan Unggah-unggahan (RRI Purwokerto), 4. Patika Du’a Bapu Ata Mata Bernilai Histori (RRI Ende) dan 5. Saung Angklung Udjo (RRI Bandung).



Nominasi kategori Program Wisata Budaya-Televisi ialah 1. Dari Langit Ngalanggeran (TV One), 2. Indonesia Bagus (NET TV), 3. Jejak Petualang-Pohon Raksasa Kalimantan di Mata Dunia (Trans 7), 4. Journey-Surga di Tanah Flores (Metro TV) dan 5. Kacamata Petualang Eps. 32- Desa Sakral Tanah Leluhur (Global TV)



Untuk kategori Program Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Radio yakni 1. Anak Muda Jangan Antisosial (Prambors), 2. Bang Sampulo (RRI Makassar), 3. Bersama dalam Perbedaan (RRI Bengkalis), 4. Keberagaman dalam Kebinekaan (RRI Atambua) dan 5. Tertib Berlalulintas (RRI Kupang)