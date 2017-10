Share this post :

Kabar24.com, KUTA – Sebanyak 1.600 pelari memenuhi kawasan Pantai Kuta untuk mengikuti Rock’N Run 17th Chapter, sebuah kegiatan amal guna membantu pengungsi Gunung Agung.

Marketing Communication Manager Hard Rock Hotel Bali Ketut Narendra mengatakan dari hasil penjualan kaos dan biaya pendaftaran saja, pihaknya telah berhasil mengumpulkan Rp30 juta untuk membantu pengungsi Gunung Agung.

Jumlah ini belum termasuk hasil lelang menginap di beberapa hotel yanga ada di Bali, Thailand, dan Singapura.

Pada awalnya, hasil penjualan Rock’N Run 17th Chapter akan didonasikan kepada SLB B Sidakarya Denpasar untuk membangun studio musik bagi anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran.

Namun, lantaran adanya aktivitas Gunung Agung, donasi menjadi dialihkan ke pengungsi.

“Bedanya cuma donasi aja tahun lalu kita fokus ke musik, kita bantu anak-anak SLB B Sidakarya buat ngbangun studio mereka mengenal suara tapi karena kondisi Gunung Agung begini jadi donasi kita 100% beralih ke saudara-saudara pengungsi,” katanya, Minggu (22/10/2017).

Kata dia, pihaknya selalu mendorong partisipasi masyarakat untuk berolahraga dan beramal, sehingga biaya pendaftaran pun dibedakan.

Pendaftaran katagori runner membayar sebesar Rp230 ribu, dan non pelari justru biayanya lebih mahal yakni Rp300 ribu. Biaya ini sudah termasuk t-shirt, nomor dada, dan kudapan.

“Itu lebih mahal karena kita mendorong orang-orang untuk berpartispasi sama even ini jadi kalau sambil lari sambil amal itu sampai pesannya,” katanya.

Kata dia, peserta yang megikuti acara ini ada yang berasal dari Bali, Jakarta, Surabaya, bahkan Malaysia, Singapura, dan Australia.

Peserta berlari sepanjang 5 kilometer yang start dan finish di depan Hard Rock Hotel Kuta, atau mengitari kawasan destinasi wisata tersebut.

“Jadi ini konsepnya fun run, dan mencari katagori tercepat masing-masing untuk 3 katagori pria, 3 katagori wanita, 1 family, dan 1 best costume,” katanya.

Dia mengatakan, kegiatan amal ini sudah selama 17 tahun diadakan, dan sesuai dengan moto Hard Rock Hotel Bali yakni “Luangkan Waktu untuk Bebruat Kebaikan” (Take Time to be Kind).

“Antusias masih sama dan masih sangat tinggi sekali,” sebutnya.