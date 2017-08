Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA—Pengusaha pemilik Dalian Wanda Group Co. yakni Wang Jianlin akhirnya membatalkan rencanya untuk membeli sebidang tanah di London senilai 470 juta pound sterling (US$666 juta).

Kebijakan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya pengawasan Pemerintah China terhadap arus investasi besar-besaran ke luar negeri. Pasalnya, pemerintah tak ingin arus modal keluar besar-besaran kembali terjadi ketika nilai tukar yuan anjlok, seperti yang terjadi pada awal tahun ini.

“Kami tak lagi berminat mengejar lahan seluas 10 hektare yang dimiliki oleh Nine Elms Square di London,” tulis anak usaha Wanda, International Real Estate Center, dalam keterangan resminya, Selasa (22/8/2017).

Sejumlah pengamat menilai, langkah Wanda tersebut merupakan tanda-tanda terbaru bahwa korporasi asal China tersebut mulai merampingkan pengeluarannya di luar negeri. Seperti diketahui, Wanda adalah salah satu perusahaan yang paling produktif membeli aset di luar negeri dan cenderung mengurangi investasinya di dalam negeri.

Tercatat, pada bulan lalu perusahaan tersebut dikabarkan sepakat menjual sebagian besar asetnya berupa hotel dan taman bermainnya kepada Sunac China Holdings Ltd dan Guangzhou R & F Properties Co. senilai sekitar US$9,5 miliar.

Selain Wanda, Anbang Insurance Group Co, Fosun International Ltd., dan HNA Group Co. merupakan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar pengawasan ketat oleh Pemerintah China, karena aktifnya aksi korporasi mereka di luar negeri.