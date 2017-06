Share this post :

Li Ka-shing - Reuters

Kabar24.com, JAKARTA – Saat bagi Victor Li mungkin akhirnya tiba. Putra sulung Li Ka-shing ini siap untuk mewarisi kerajaan bisnis, mulai dari telekomunikasi hingga ritel dan pelabuhan, di lebih dari 50 negara di dunia.

Wall Street Journal melaporkan bahwa miliarder Li Ka-shing kemungkinan akan pensiun dari posisinya sebagai chairman CK Hutchison Holdings Ltd. pada tahun depan, tepat di hari jadinya yang ke-90.

Langkah salah orang terkaya di Hong Kong tersebut akan sejalan dengan komentar yang ia buat setahun yang lalu. “Saya bisa saja pensiun hari ini jika saya mau, dalam lima menit ke depan atau kapan pun,” katanya, seperti dikutip dari Bloomberg (Selasa, 20/6/2017).

Dalam wawancara televisi Bloomberg tahun lalu, konglomerat yang masuk dalam jajaran orang terkaya di Asia itu mengisyaratkan bahwa anaknya yang telah bekerja sama dengannya selama 30 tahun dan ikut mengelola bisnisnya secara penuh harus diperhitungkan sebagai penggantinya.

Sejak lima tahun yang lalu, Victor Li pun telah dinyatakan sebagai pewaris bisnis Li.

Meski pihak manajemen perusahaan sejauh ini belum mengungkapkan tanggal pasti atas pergantian kepemimpinan, Victor akan mengambil alih kendali kelompok bisnis tersebut yang akan menjadikannya salah satu eksekutif bisnis paling berpengaruh di Asia.



Dia juga akan mengisi sosok Li Ka-shing yang dijuluki “Superman” di kalangan bisnis Hong Kong karena ketajaman manajerial dan berbisnisnya.

Victor Li, 52, saat ini menjabat sebagai deputy chairman CK Hutchison dan Cheung Kong Property Holdings Ltd. Dia juga bertindak sebagai chairman pada unit kelompok CK Infrastructure Holdings Ltd. (CKI) dan CK Life Sciences Int'l Holdings Inc.

Victor bergabung dengan Cheung Kong pada tahun 1985 dan dengan mantap merambati berbagai posisi di kerajaan ayahnya selama bertahun-tahun, bersama dengan adiknya, Richard Li.

Pada tahun 1996, Victor menjadi berita utama media saat dia diculik gangster asal China. Pria yang menjalani studinya di Stanford University ini sangat berperan dalam memimpin CKI, yang telah ia pimpin sejak melakukan listing dua dekade yang lalu.

Victor dinobatkan sebagai pewaris kerajaan Li Ka-shing pada tahun 2012 dan sejak itu telah mengemban lebih banyak tanggung jawab.