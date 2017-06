Share this post :

Kebun Raya Cibodas - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi meluncurkan tiga layanan berbasis pendidikan lingkungan bagi masyarakat umum.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari laman resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ketiga layanan yang diluncurkan dalam tahap soft launching yakni modul pendidikan lingkungan, reservasi online, dan sistem Kendil’s Adventure.

R Hendrian, Kepala BKT Kebun Raya Purwodadi LIPI, mengatakan ketiga layanan itu menjadi bagian dari program besar yang bertajuk Good Education Programmes (GE Pro). Pihaknya mengaku senantiasa melakukan inovasi pada setiap layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Layanan pendidikan lingkungan, sambungnya, merupakan salah satu proses bisnis penting yang dilakukan oleh Kebun Raya Purwodadi. Layanan ini menyajikan informasi dan interpretasi untuk meningkatkan pengetahuan dan menggugah kesadaran serta kepedulian masyarakat berkenaan dengan keanekaragaman tumbuhan.

Peluncuran layanan ini juga sejalan dengan target 14 dari The Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) dan tercantum dalam dokumen Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015 – 2020.