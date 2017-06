Share this post :

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. - REUTERS/Jonathan Ernst

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah berita global mewarnai pemberitaan media nasional pada hari ini (Senin, 19/6/2017), di antaranya tentang belum adanya kejelasan arah jelang perundingan Brexit serta utang Presiden AS Donald Trump yang mencapai US$315 juta.

Berikut rangkuman berita utama di sejumlah media nasional:

Brexit Belum Ada Kejelasan Arah. Perbedaan pandangan mengenai Inggris masih ada menjelang dimulainya negosiasi resmi antara Juru Runding Brexit dari Inggris David Davis dan Juru Runding Utama Uni Eropa Michel Barnier mengenai Brexit pada Senin (19/6). (Bisnis Indonesia)

Utang Trump Capai US$315 Juta. Sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tak bisa lari dari kewajiban pembayaran utang. Menurut laporan Kantor Etika Pemerintah AS, Trump memiliki kewajiban utang alias liabilitas pribadi setidaknya sebesar US$315,6 juta di 2017. (Kontan)

China Hapus 27 Daftar Negatif Investasi Asing. China menghapuskan 27 daftar negatif investasi untuk zona perdagangan bebas bagi pemodal asing. Pemerintah China mengumumkan hal tersebut, Jumat (16/6) melalui surat pembaritahuan seperti dikutip Reuters. (Kontan)

Proses Stress Test Bank AS. The Federal Reserves (Fed) akan memberikan rincian kepada perbankan tentang apa saja yang harus dilihat dalam stress test tahunan. Ketua The Fed Janet Yellen mengatakan, uji ketahanan bank tersebut akan dilakukan pada akhir bulan ini. (Kontan)