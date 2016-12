Kabar24.com, JAKARTA - Sebagian besar masyarakat dunia sedang menantikan pergantian tahun. Sebelum melangkah ke tahun berikutnya, berbagai peristiwa sepanjang 2016 menjadi catatan penting dunia.

Berikut berbagai peristiwa penting dunia.

JANUARI

8. Pemerintah China umumkan penurunan cadangan devisa terbesar sepanjang sejarah pada 2015, yakni sebesar US$12,56 miliar.

16. Sanksi ekonomi terhadap Iran dicabut oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Teheran dinyatakan telah membatasi pengembangan aktivitas nuklirnya.

23. Google sepakat membayar kekurangan setoran pajak yang telah terutang sejak 2005 kepada pemerintah Britania Raya sebesar US$ 185 juta.

29. Bank Sentral Jepang (BOJ) menetapkan suku bunga negatif di level -0,1%.



FEBRUARI

2. Alphabet geser Apple sebagai perusahaan paling bernilai di AS



MARET

10.Bank Sentral Uni Eropa (ECB) memutuskan suku bunga deposito diturunkan hingga 10 basis poin menjadi -0,4%.

18. Turki mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa untuk mengekang gelombang migran menuju Yunani.

22. Tiga bom bunuh diri di Brussels membunuh 35 orang. ISIS mengaku bertanggung jawab. Sejumlah bursa saham utama Eropa anjlok.



APRIL

3. Dokumen Panama Papers, yang berisi 11,5 juta dokumen rahasia bocor. Dokumen tersebut mengungkapkan upaya pengusaha dan perusahaan menyembunyikan asetnya di perusahaan cangkang. Kasus ini melibatkan 140 politikus dan 12 pemimpin negara dari 50 negara.

10. S&P Pangkas Peringkat Kredit China.

25. Arab Saudi mereformasi ekonominya dengan meningkatkan pendapatan non-minyak dan mengurangi gaji pegawai negeri (Visi Arab Saudi 2030).



MEI

5. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) rilis data Panama Papers Tahap II termasuk sejumlah data di Offshore Leaks 2013.

10. Rodrigo Duterte menang kemenangan dalam pemilu untuk menjadi Presiden Filipina, bersumpah tindakan keras tanpa henti terhadap kejahatan



JUNI

23. Masyarakat Britania Raya memilih meninggalkan Uni Eropa dalam proses referendum (Brexit). Pasca hasil referendum keluar, Perdana Menteri David Cameron mengumumkan pengunduran dirinya.

27. LINE Corp. tunda IPO karena Brexit



JULI

7. Nintendo rilis permainan Pokemon Go.

12. Cina menolak putusan internasional yang mendukung Filipina atas sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.

13. Theresa May diangkat menjadi Perdana Menteri Inggris pengganti David Cameron.

15. Sebuah percobaan kudeta di Turki digagalkan oleh pasukan yang setia kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan.



AGUSTUS

30. Apple dan Irlandia diduga Komisi Eropa melakukan rekayasa perpajakan.

31. Presiden Brasil Dilma Rousseff yang dimakzulkan dan diberhentikan.



SEPTEMBER

14. Wells Fargo & Co terjerat kasus penipuan yang dilakukan karyawannya, yakni penjualan produk perbankan dan pembukaan rekening fiktif.

21. BOJ ubah orientasi moneter dengan meninggalkan wacana penetapan base money dan beralih mengadopsi yield curve control.

30. Deutsche Bank dihukum US$14 miliar oleh Pengadilan Federal AS.



OKTOBER

1. Dana Moneter Internasional (IMF) secara resmi memasukkan yuan dalam keranjang mata uang cadangannya (SDR).

10. Nobel Ekonomi 2016 diberikan kepada Oliver Hart dari Harvard University dan Bengt Holmström dari Massachusetts Institute of Technology

13. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, pemimpin monarki terlama di dunia, meninggal pada usia 88 tahun.



NOVEMBER

8. Pengusaha properti Donald Trump, terpilih sebagau Presiden AS ke-45 dari Partai Republik.

25. Fidel Castro, mantan Presiden Kuba, meninggal pada usia 90



DESEMBER

4. Perdana Menteri Italia Matteo Renzi mengumumkan pengunduran dirinya setelah kalah dalam proses referendum reformasi konstitusi.

8. ECB perpanjang stimulus pembelian obligasi hingga Desember 2017, dengan menurunkan nominal pembelian dari 80 miliar euro per bulan menjadi 60 miliar euro per bulan.

14. The Fed menaikkan suku bunga pertamanya pada tahun ini dari 0,25%-0,50% menjadi 0,50%-0,75% atau sebesar 25 basis poin.