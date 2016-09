IBADAH HAJI: Kloter Terakhir Mendarat, Total Jemaah Haji Indonesia 154.411 Orang

Emanuel B. Caesario

Bisnis.com, JAKARTA - Fase pemberangkatan jemaah haji Indonesia telah berakhir. Hal ini ditandai dengan kedatangan kloter 74 Embarkasi Solo (SOC 74) di Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAAIA) Jeddah pada Senin (5/9/2016) malam ini.

"Alhamdulillah jemaah SOC 74 sudah mendarat pada pukul 23.17 WAS dengan jumlah jamaah 299 dan 5 petugas kloter," demikian keterangan tertulis Kepala Daker Airport Jeddah Madinah Nurul Badruttamam, seperti dikutip dalam laman resmi Kemenag, Selasa (6/9/2016).

Menurutnya, total jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi berjumlah 154.441 orang dan 1.915 petugas kloter.

Mereka tergabung dalam 387 kloter dan diberangkatkan sejak 9 Agustus lalu. Sebanyak 212 kloter mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pada pemberangkatan gelombang pertama.

Sedangkan 175 lainnya, mendarat di KAAIA Jeddah pada pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua.

Setelah proses imigrasi dan persiapan untuk pelaksanaan umrah wajib, jemaah SOC 74 akan dibawa ke Makkah Al-Mukarramah.

Dijadwalkan, para jemaah asal Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Boyolali, Kab. Magelang, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Sleman, dan Kota Salatiga ini akan tiba di Makkah pada pukul 06.20 WAS dan menempati perumahan di sektor dua di wilayah Mahbas Jin. .

Sebelumnya, ada beberapa kloter yang sudah mendarat terlebih dahulu sepanjang Senin (5/9/2016), yaitu: JKS 67 (jam 03.07 WAS), JKS 68 (04.37 WAS), SUB 63 (05.16 WAS), SUB 64 (07.17 WAS), SOC 72 (11.40 WAS), LOP 10 (15.09 WAS), SOC 73 (17.30), serta kloter gabungan dari UPG 27, JKG 46, LOP 11, dan BTJ 9 (19.37 WAS).

Hingga saat ini, sebanyak 64 jemaat haji Indonesia tahun ini telah wafat di Tanah Suci.