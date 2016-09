KTT ASEAN: Jokowi Teken Kesepakatan Asean Hadapi Bencana Alam

Irene Agustine

Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menandatangani kesepakatan Asean dalam menghadapi bencana alam dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ke-28 di Vientiane, Laos.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (6/9/2016), acara yang bertajuk ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside Region tersebut, menjadi penanda komitmen para kepala negara dan pemerintahan di Asean dalam menangani bencana.

Pada prosesi acara yang berlangsung singkat tersebut, para kepala negara dan pemerintahan yang hadir, naik ke atas podium untuk menandatangani kesepakatan bersama yang kemudian diserahkan kepada tuan rumah Laos.

Seusai acara penandatanganan, para kepala negara dan pemerintahan di Asean menuju ruang pertemuan Nomor 3 untuk melanjutkan agenda dengan bertemu perwakilan Asean Inter Parliament Assembly (IPA).

Selanjutnya, Presiden Jokowi dan kepala negara di Asean lainnya melanjutkan agenda pertemuan dengan perwakilan pemuda dan ASEAN Business Advisory Council (ABAC).

Agenda Presiden Jokowi hari ini diakhir dengan makan malam kenegaraan atau welcoming dinner yang akan dilaksanakan di Don Chan Palace, Vientiane, Laos.

Dalam pertemuan KTT Asean kali ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto, Menlu Retno Marsudi, Mendag Enggartiasto Lukito, dan Kepala BKPM Thomas Lembong