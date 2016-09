BADAI HERMINE: New Jersey Nyatakan Keadaan Darurat

Newswire

Kabar24.com, NEW JERSEY - Serangan badai mengancam wilayah New Jersey, Amerika Serikat.

Gubernur New Jersey Chris Christie telah mengumumkan keadaan darurat di tiga kabupaten, untuk mempersiapkan diri sebelum cuaca ekstrem akibat Topan Tropis Hermine, demikian pernyataan gubernur tersebut yang disiarkan pada Sabtu (3/9).

Pengumuman itu berlaku untuk Ocean County, Atlantic County dan Cape May County akibat kondisi cuaca ekstrem yang diperkirakan memasuki daratan pada Sabtu malam dan menerjang sepanjang akhir pekan Hari Buruh, kata gubernur itu di dalam pernyataan yang disiarkan di jejaring resmi negara bagian tersebut.

Topan itu diperkirakan menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan, keselamatan dan sumber daya warga di ketiga kabupaten tersebut, kata pernyataan itu, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau di Jakarta, Minggu (4/9/2016).

"Kondisi ini mungkin menjadi terlalu luas untuk ditangani oleh layanan normal kota praja dan kabupaten ... dan situasi ini mungkin menyebar ke bagian lain di Negara Bagian ini," kata Christie di dalam pernyataannya.

Pengumuman gubernur tersebut berarti orang mesti menjauhi jalanan sehingga mereka tidak campur-tangan dalam tugas penegak hukum dan petugas reaksi darurat.

Gubernur Christie dapat memberlakukan ketentuan lain berupa larangan melakukan perjalanan jika kondisi jalan diperkirakan menjadi sangat berbahaya.

Topan Hermine, yang sebelumnya diumumkan sebagai Badai Hermine, memperoleh kembali kekuatannya pada Sabtu, saat fenomen alam itu bergerak secara perlahan ke Eastern Seaboard dan menyebar kekacauan pada akhir pekan.

Hermine sudah merenggut dua nyawa, menyebabkan kerusakan harga dan membuat ribuan orang tak memperoleh pasokan listrik dari Florida sampai Virginia. Topan tersebut mengirim tornado ke North Carolina dan beberapa pantai di dekatnya ke arah utara sampai New York.

"Ini adalah akhir pekan pantai buat setiap orang di Mid-Atlantik sampai ke arah timur-laut," kata Eric Blake, ahli badai di National Hurricane Center di Miami.

Badai Hermine terbentuk di Teluk Meksiko dan menerjang Florida pada Jumat sebagai Badai Kategori 1 sebelum melemah jadi topan tropis saat menuju Georgia.

Sampai pukul 17.00 pada Sabtu, angin yang dibawa Topan Hermine mencapai kecepatan 70 mil (110 kilometer) per jam saat topan itu bergerak ke atah timur-timur-laut dengan kecepatan topan 12 mil per jam (19 kilometer) per jam. Pusat topan tersebut berada 175 mil di sebelah tenggara Ocean City, Maryland.

Petugas ramalan cuaca memperkirakan Hermine memperoleh kembali kekuatan badainya pada Minggu, saat fenomena alam itu bergerak menuju pantai sebelum melemah lagi jadi topan tropis pada Selasa.