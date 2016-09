Wenny Smart Sampaikan Pesan Pramuka Lewat Novel

Azizah Nur Alfi

Bisnis.com, JAKARTA - Wenny Smart atau yang lebih dikenal dengan Wenny Artha Lugina, baru saja meluncurkan karya terbarunya buku ketujuh berjudul Pesan Terakhir di Gramedia Central Park, Jakarta.

Novel yang terinspirasi dari kisah nyata ini, berlatar kegiatan Pramuka, topik yang jarang diangkat penulis. Peluncuran buku ini sekaligus memperingati Hari Pramuka pada 14 Agustus kemarin.

Pesan Terakhir disusun selama tiga bulan itu. Di novel ini, Wenny tidak saja menceritakan kegiatan Pramuka hanya di permukaan. Dia mampu menjabarkan kedalaman wawasan tentang kekhasan Pramuka, mampu mendeskripsikan keseruan Pramuka ketika berkumpul di api unggun saat berkemah, hingga keseruan mengikuti Jambore.

Wenny melakukan riset terhadap Sahabat Pramuka Indonesia, khususnya Pramuka kota Malang, selama proses penyusunan novel ini.



Penulis yang kini menetap di Littlehampton, Inggris, itu, menilai tidak banyak orang yang merasakan kebanggaan terhadap kegiatan Pramuka. Tidak jarang pula yang menempatkan kegiatan Pramuka hanya sebagai kewajiban selama masih duduk di bangku sekolah. Padahal, kata Wenny, banyak cerita menginspirasi dari orang-orang yang ditemuinya tentang prestasi Pramuka Indonesia di mata internasional.



Menurutnya, hilangnya kebanggaan terhadap kegiatan Pramuka karena ketidaktahuan generasi muda. Apalagi, hanya sedikit cerita yang mengupas tentang kegiatan Pramuka. Pramuka kalah pamor dibanding kegiatan lain misalnya, Paskibraka.



“Di Inggris, kegiatan Pramuka masih sangat dicintai, karena di sana menjadi pusatnya Pramuka. Melalui buku ini, diharapkan dapat membuka mata generasi muda dan membangkitkan lagi kebanggaan pada kegiatan Pramuka,” katanya.



Sebelum Pesan Terakhir, Wenny menulis enam buku lain dengan beragam topik. Keenam buku tersebut adalah Semut Merah Tujuh Lima yakni buku mengenai kisah inspiratif pelajar Indonesia di seluruh dunia, Matahari dari Kutai Timur tentang autobiography Isran Noor.

Selain itu, Jiayou Indonesia mengenai pergerakan pelajar Indonesia di China dalam memperkenalkan budaya Indonesia di sana, The Blackside berupa novel skandal pembaca berita TV dengan seorang menteri, Impian Indonesia tentang mimpi anak Indonesia untuk masa depan yang lebih baik, dan Revival yang merupakan sekuel novel The Blackside.



Selain menulis, Wenny aktif berorganisasi, menjadi motivator dan pengusaha. Dia juga mendirikan Yayasan Wenny Artha Lugina, dimana hasil penjualan buku disumbangkan untuk anak-anak kurang mampu, terutama mereka yang terjangkit virus HIV AIDS.