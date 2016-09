3 Siswa Bojonegoro Ubah Limbah Elektronik Jadi Lampu dan Charger

Azizah Nur Alfi

Kabar24.com, JAKARTA - Tiga siswi SMA N 1 Bojonegara, Banten, sukses memanfaatkan limbah elektronik, khususnya printer, untuk dijadikan lampu dan charger emergensi mekanik. Dari penelitian ini, mereka diganjar sebagai juara 3 dan juara favorit kompetisi L'Oreal Girls in Science 2016 'Think Outside the Trash Bin'.

Seperti dalam keterangan resmi kepada Bisnis, Jumat (2/9/2016), ketiga siswi adalah Ratna Anjulita, Putri Kurniasih, dan Rita Umiyati. Mereka menamakan penelitian ini adalah Lampu dan Charger Emergensi Mekanik.

Penelitian didorong karena kekhawatiran mereka pada sumber energi yang semakin mahal. Melalui penelitian ini, mereka ingin menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk menciptakan energi alternatif terbarukan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

Lalu, bagaimana cara membuat lampu dan charger emergensi mekanik?

Alat & bahan:

Solder, obeng, gunting, cutter, tuas suntikan tinta printer, tempat CD, CD, box aksesoris, kabel charger, motor listrik/dinamo, kabel, saklar, belt bergigi, dioda, timah, mur dan baut, lampu LED.

1. Gunting tempat CD untuk mendapatkan salah satu sisinya saja.

2. Rekatkan tuas suntikan tinta printer dengan tempat CD yang sudah digunting dengan bantuan mur.

3. Rangkai motor listrik, kabel, lampu LED dan charger di dalam box aksesoris.

4. Rekatkan tempat CD dan tuas suntikan tinta printer dengan box aksesoris yang sudah dirangkai dengan motor listrik.

Nah, bila ingin menggunakan lampu dan charger emergency ini, cukup putar tempat CD yang telah direkatkan untuk menyalurkan daya tanpa aliran listrik. Selamat mencoba.