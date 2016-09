KTT G20: Xi Jinping dan Obama Akan Bertemu di Hangzhou

Newswire

Kabar24.com, HANGZHOU China, -KTT G20 di Hangzhou akan menjadi jembatan bagi pertemuan pimpinan dua negara penting di dunia saat ini, China dan AS.

Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela penyelenggaraan KTT ke-11 G20 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China, 4-5 September.

Wakil Menteri Keuangan China Zhu Guangyao dalam jumpa wartawan, Jumat (2/9/2016), mengatakan China berharap pertemuan tersebut menghasilkan hal positif bagi hubungan serta kerja sama kedua negara.

Sebelumnya pejabat tinggi kedua negara telah melakukan kontak dan bersepakat untuk bekerja sama dan memberikan sinyal positif bagi masyarakat internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan.

China, lanjut Zhu Guangyao, berharap pertemuan tersebut menghasilkan hubungan serta kerja sama yang semakin baik dengan AS.

Sementara itu Dewan Bisnis RRC-AS (USCBC) telah berkoordinasi dengan pejabat pemerintah AS untuk menggarisbawahi beberapa topik penting yang kemungkinan akan dibahas dalam pertemuan pada 3 September tersebut.

Beberapa topik tersebut adalah kerja sama investasi kedua pihak, kelebihan kapasitas industri sektor baja, kesepakatan barang-barang ramah lingkungan (EGA), teknologi serta masalah keamanan.

Pada pertemuan puncak pemimpin G20 di Hangzhou, AS akan memfokuskan ihwal reformasi perpajakan serta perluasan implementasi Information Technology Agreement (ITA).

Pembahasan akhir semua dokumen yang akan diajukan dalam pertemuan puncak pemimpin negara G20 telah memasuki tahap penyelesaian pada Jumat siang.

Sejumlah kepala negara G20 telah mulai tiba di Hangzhou, seperti Presiden RI Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri, Presiden Senegal Macky Sall dan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

KTT G20 2016 bertemakan Towards an Innovative, Invigorated, Interconnected, and Inclusive and Interconnected Development.