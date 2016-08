Ini 4 Fasilitas Canggih Terbaru di ITB

Newswire

Kabar24.com, BANDUNG - Menteri Risset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meresmikan empat gedung baru Institut Teknologi Bandung (ITB) di Jalan Ganeca 10, Bandung, yang dibangun dari dana pinjaman JICA, Jepang, Senin (29/8/2016).



Keempat gedung baru itu adalah Gedung Center for Advanced Sciences (CAS), Gedung Center for Art, Gedung Design and Language (CADL), Center for Infrastructure and Built Environment (CIBE) dan Center for Research and Community Service (CRCS).



Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengungkapkan, telah dibangun empat gedung baru dan dua gedung renovasi.

"Dan di sini kita memiliki alat-alat canggih, seperti nanoteknologi dan alat-alat akustik, dan akan menjadi tempat pengembangan alat akustik di Indonesia," kata dia.



Gedung CAS adalah wadah kegiatan penelitian teknologi maju seperti penelitian nanoteknologi, yang dilengkapi dengan peralatan canggih seperti Scanning Electron Microscope (SEM) dan Transmission Electron Microscope.



Gedung ini juga dilengkapi laboratorium akustik yang canggih terdiri dari Semi-Anechoic dan Anechoic Chamber dan Reverberation Room.



Gedung CIBE dilengkapi laboratorium struktur yang dapat mengukur bangunan pada ukuran sebenarnya dengan dilengkapi strong wall serta strong floor untuk pengujian.



Lain halnya dengan Gedung CADL yang digunakan untuk pengembangan seni, desain dan bahasa, sedangkan Gedung CRSC akan melayani kerja sama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.