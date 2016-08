Presiden Xi Jinping Desak Penelitian dan Pengembangan Mesin Pesawat

Anitana Widya Puspa

Kabar24.com, BEIJING-- Presiden Xi Jinping menyerukan percepatan penelitian independen, pengembangan dan pembuatan mesin pesawat dan turbin gas untuk membuat Cina sebagai pusat kekuatan industri penerbangan.

Kata-kata itu diserukan pada saat pembentukan Aero Mesin Corporation of China (AECC) Minggu di Beijing.

Xi mengatakan dalam sebuah instruksi tertulis bahwa berdirinya perusahaan ini merupakan langkah strategis yang akan membantu meningkatkan daya nasional serta kapasitas angkatan bersenjata.

Dia melanjutkan langkah ini juga akan menguntungkan reformasi BUMN dan restrukturisasi industri penerbangan.

Xi mendorong karyawan AECC agar berani dalam berinovasi untuk mendukung negara sebagai kekuatan penerbangan.

AECC menerima investasi dari Dewan Negara, Pemerintah Kota Beijing, Aviation Industry Corporation of China dan Commercial Aircraft Corporation of China, dengan modal terdaftar 50 miliar yuan (sekitar 7,5 miliar dolar AS). Perusahaan ini memiliki 96.000 karyawan.

Perdana Menteri Li Keqiang juga mengatakan bahwa mesin pesawat adalah produk canggih dari terobosan peralatan industri manufaktur. Industri ini akan mampu meningkatkan kekuatan ekonomi dan militer nasional China

Li mendesak inovasi untuk membuat AECC sebagai perusahaan mesin pesawat kelas dunia.