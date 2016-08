Cacing & Jangkrik Bikin Heboh Penumpang Subway New York

Surya Rianto

Kabar24.com, NEW YORK -- Seketika suasana car subway di New York bergemuruh. Penumpang resah dan berteriak melihat jangkrik dan cacing yang mengerubungi gerbong subway bawah tanah tersebut.



Seorang wanita yang mengaku bernama Zaida Pugh awalnya mengatakan kalau dia menjual jangkrik dalam subway New York tersebut. Namun, tak lama kemudian, penumpang lain seperti beberapa remaja mulai resah. Pasalnya, Zaida melepaskan serangga dagangannya itu ke para penumpang.



Para remaja pun saling dorong-mendorong ketakutan dan berteriak ketakutan. Seorang pengguna media sosial dan penumpang subway New York saat itu Ezra Mechaber bercerita lewat Twitter kalau semua begitu panik dan sangat cepat. Semua penumpang bergegas ke sisi lain dari kereta.



"Sebuah ketakutan luar biasa, ditambah kita berada dalam ruang tertutup yang membuat semakin mencekam," ujarnya seperti dilansir Reuters pada Sabtu (27/8).



Setelah serangga-serangga itu melompat ke seluruh sisi gerbong, beberapa penumpang pun langsung merekam kejadian lewat ponsel pintarnya.



Dalam salah satu video yang diposting, Zaida berteriak, "kenapa kau harus memukulku dan juga jangkrik ku? sebutnya.



Lalu, subway yang menghubungkan antara Bronx dan Brooklyn melalui Manhattan, sempat dihentikan pada jembatan yang membentang di Sungai East. Tidak begitu lama berhenti, subway pun kembali berjalan dan polisi sudah menunggu pada stasiun berikutnya.



Hanya Lelucon

Ketika Zaida ditanyakan motifnya melakukan kehebohan di subway New York itu, dia menjawab semua yang dilakukannya itu adalahh lelucon. Tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana orang memperlakukan para tuna wisma.



"Saya adalah aktris dan saya tidak peduli reaksi penumpang yang terganggu tadi. Mereka pasti marah dengan saya, ujarnya.



Dalam kejadian itu tidak ada penumpang yang terluka, tetapi Zaida dibawa ke rumah sakit untuk observasi kejiwaan.