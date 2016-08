Populasi Satwa Endemik Indonesia Diperkirakan Terus Menurun, Ini Penyebabnya

Miftahul Khoer

Kabar24.com, BOGOR - Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH-IPB) Bambang Purwantara mengungkapkan satwa endemik Indonesia terus mengalami penuruan populasi di habitat alaminya.

Penurunan populasi tersebut di antaranya badak Sumatera dan orangutan, terbukti memiliki kemampuan reproduksi yang rendah. Penurunan populasi diperparah dengan tingginya tingkat perburuan dan konversi hutan untuk kepentingan perkebunan dan industri.

"Apabila dibiarkan berkembang alamiah, diperkirakan populasi badak Sumatera di Indonesia akan menuju kepunahan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Jumat (26/8/2016).

Menurutnya, peran teknologi reproduksi sangat penting dalam mendorong kenaikan produktivitas ternak di Indonesia.

Ada tiga generasi teknologi reproduksi yang dikenal, yakni inseminasi buatan (generasi pertama), transfer embrio (generasi kedua) dan produksi embrio in vitro dan varian manipulasinya (generasi ketiga).

Pertama, Inseminasi Buatan (IB) yang memiliki daya dobrak kuat dan luas dalam penyebaran keunggulan mutu genetik ternak. Hadirnya teknologi preservasi memungkinkan semen dapat disimpan dalam bentuk cair atau beku sehingga memungkinkan untuk dapat ditransportasikan ke berbagai wilayah di dunia.

Studi genom yang dihubungkan dengan fertilitas pejantan IB sekarang sedang diarahkan pada dua unsur penting yaitu PRM1 dan miRNA.

Bekerjasama dengan dua Balai Inseminasi Buatan (BIB) besar di Indonesia dan koperasi sapi perah yang mulai memiliki sistem pencatatan yang baik, studi ini dapat menjadi solusi dahsyat untuk menyeleksi calon-calon pejantan unggul yang ada di BIB dan Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD).

Kedua, Transfer Embrio. Menurutnya, operasional transfer embrio tergolong mahal sehingga hanya cocok untuk pemuliabiakan bibit unggul.

Menurutnya, untuk negara berkembang seperti Indonesia, banyak hal yang harus dibangun seperti pertama, perbaikan kualitas donor sehingga panen embrio layak transfer per donor meningkat. Perbaikan kualitas resipien sehingga angka kebuntingan per transfer lebih baik.

Ketiga iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri perbibitan guna mengatrol harga bibit sesuai sifat keunggulannya.

Keempat, membangun industri hormon dan bahan biologi yang membuat biaya tinggi akibat semuanya serba impor.

Kelima, Produksi Embrio in Vitro. Basis dari semua rekayasa sel untuk menghasilkan individu baru adalah prosedur produksi embrio in vitro (IVP) yang meliputi pematangan embrio in vitro (IVM), pembuahan embrio in vitro (IVF) dan kultur embrio in vitro (IVC).